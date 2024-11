Non si è presentato Uomini e Donne la bella del programma scaricata davanti a tutto lo studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro lodiè già arrivata la resa dei conti. Un corteggiatore ha deciso di chiudere con la bellissima tronista e pare che lei ci sia rimasta malissimo. Così mentre, nelle ore scorse, si è consumato l’addio tra Diego e Claudia, arrivati ai titoli di coda dopo meno di due settimane. Durante la punta del 12 novembre Claudia ha spiegato di non capire il motivo per cui Diego abbia chiuso la frequentazione.>> “Adesso vai, divertiti”. Il volto diincastrato e poi sbattuto fuori da Maria De FilippiI due non si sono sentiti per qualche giorno fino a quando lui non ha deciso di fare un nuovo passo nei confronti di Claudia provando per lei un forte interesse. Claudia ammette che le piacerebbe continuare a conoscerlo, ma al tempo stesso, è incuriosita da un altro cavaliere del parterre.