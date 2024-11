Liberoquotidiano.it - "Non mangio caviale e dico no all'olio di ricino": Schlein disco rotto, altra sconcertante sparata contro Meloni | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Io dinon ne ho mai mangiato, ma non sono disposta ad accettare che siano purgati i lavoratori con l'di": la segretaria del Pd Ellylo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, rispondendo alle parole dette da Giorgianelle ore precedenti. La premier, infatti, incalzata dai giornalisti aveva fatto riferimento proprio alla leader dem dicendo: "Ellyha detto che io svilisco i diritti sindacali, non so cosa s'intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto meglio della sinistra al, ma so che sono abituata a fare il mio lavoro, anche quando non sono al massimo della forma, perché è l'impegno che mi sono presa con gli italiani". "Se mi chiede che cosa vuol dire svilire i diritti sindacali - ha continuato la- aumentare la precarietà e negare il salario minimo a 3 milioni e mezzo di lavoratori che non arrivano a fine mese anche se lavorano, ad esempio, è svilire la dignità del lavoro in questo Paese".