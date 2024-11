Agrigentonotizie.it - "Non fuggì dopo avere provocato incidente stradale": assolta 67enne

"Assoluzione perché il fatto non sussiste": il giudice monocratico Andrea Terranova ha scagionato unadall’accusa di omissione di soccorso in seguito a un. La vicenda, avvenuta in via Gioeni, risale al 16 novembre del 2021.A disporre il processo era stata il pm.