Liberoquotidiano.it - "Non ci servono ingerenze di governi, Ong e media": Musk, Fazzolari spegne la sinistra

Elonnegli ultimi giorni non ha usato giri di parole per definire i giudici anti-Meloni che stanno cercando di sabotare il protocollo Italia-Albania. Il magnate americano in un primo tweet ha attaccato le toghe affermando che "questi giudici devono andarsene". Poi ha rincarato la dose questa mattina ponendo una domanda: "L'Italia è una dmeocrazia o una autocrazia?". E su quanto avvenuto è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".