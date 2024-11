Genovatoday.it - 'No Meloni day', gli studenti: "Rovesciamo il governo, liberiamo il Paese"

Oltre ai ragazzi di Cambiare Rotta, che chiedono un centro anti violenza all'università, anche la Rete degliMedi e l'Unione degli Universitari saranno in piazza venerdì 15 novembre a Genova, alle ore 15 in largo Lanfranco, sotto la prefettura, per "ribadire un forte no alla repressione.