Nesti | Conte e Marotta? Io per il VAR ho tre proposte spiego

Carloha parlato così della gestione arbitrale e del VAR dopo le polemiche degli ultimi giorni conprotagonisti: ecco il suo pensiero a riguardo.IL PENSIERO DI– In collegamento su Radio Sportiva, Carloè ritornato su Inter-Napoli parlando di arbitri e VAR: «In questi giorni quello che mi ha colpito è che sono stati anche gli addetti ai lavori a parlare di cattivi pensieri nel caso die “ha un obiettivo quando parla” nel caso di. Se parlano gli addetti ai lavori ecco che il clima intorno alle gare peggiora. Spero che da queste polemiche nascano. Ne faccio tre: introdurre il VAR a chiamata per azzerare i sospetti. Ripristinare l’involontarietà nei rigori; nel fuorigioco ripristinare la luce tra attaccante e difendente, fuorigioco di millimetri non si possono vedere».