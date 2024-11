Quicomo.it - Nel bagagliaio dell'auto davanti al supermercato con 32 flaconi di profumo per bucato: denunciati in 4

Leggi su Quicomo.it

Non sono passati inosservati ai militari del radiomobile di Como le 4 personeal parcheggio del centro commerciale Tigros di Colverde. I militari hanno deciso quindi di perquisire l'su cui viaggiavano 4 cittadini di nazionalità romena non residenti, né domiciliati in zona.