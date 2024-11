Quotidiano.net - Nei 9 mesi "utile mai visto prima". Rialzo del 68% a quota 713 milioni

Leggi su Quotidiano.net

Si sono chiusi con un"mai" i primi 9di A2a (in foto l’ad Renato Mazzoncini), indel 68% a 713di euro. Indel 33% a 1,8 miliardi il mol e del 13% a 898di gli investimenti, con ricavi in calo del 17% a 9,09 miliardi per la contrazione dei prezzi dell’energia.