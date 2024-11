Ternitoday.it - Natale a Terni, le date ed il programma delle iniziative: nevicata, proiezioni, ruota panoramica ed eventi

Un riccodi appuntamenti per allietare le festività die San Valentino. Dallo scorso sabato 9 novembre sono state accese le luminarie, in alcunevie del centro cittadino. Anche in questi giorni si sta procedendo ad estendere l’iniziativa nelle vie rientranti nel perimetro.