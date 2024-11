Secoloditalia.it - Napoli, scarcerazione anticipata per un detenuto 93enne: fine detenzione “come risarcimento per sovraffollamento”

Per una volta arriva una notizia insolita dalle carceri italiane, e per l’esattezza da, dove – causa– unha lasciato Poggioreale in anticipo sui tempi. Era uscito recentemente per andare a scontare la pena alternativa ai domiciliari in una comunità. Alladi ottobre, poi, ha ricevuto dall’Ufficio di sorveglianza diil riconoscimento di 193 giorni di liberazioneconcessa a titolo didel danno,previsto dall’Ordinamento Penitenziario (che riconosce l’abbuono di un giorno di pena per ogni dieci giorni dise vissuta in condizioni al limite), in riferimento al periodo valutato dal 18-09-2018 al 10-10-2024, trascorso nel carcere napoletano di Poggioreale., arriva laper unIl Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, che segue da tempo il, sulla vicenda ha dichiarato: «Giusto e doveroso il provvedimento didel magistrato di sorveglianza, ma la vicenda ripropone il tema dele, più in generale, delle condizioni inumane in cui versa la popolazione carceraria.