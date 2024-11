Puntomagazine.it - Napoli: Minacciano i gestori di un attività commerciale estorcendo del denaro, arrestate tre persone

Leggi su Puntomagazine.it

, Camorra:richiedendo deldi un negozio al fine di sostenere famiglie di detenuti, i Carabinieri arrestano treper estorsionePer delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che militari della Compagnia Carabinieri di Casoria hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tregravemente indiziate del reato di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso.In particolare gli indagati, nel periodo di tempo compreso tra il mese di agosto ed il mese di ottobre 2023, avrebbero reiteratamente minacciato idi un esercizioubicato in Afragola, richiedendo la corresponsione di una somma diper consentire alleoffese di proseguire nella propriae per sostenere le famiglie dei detenuti, in tal modo evocando la loro contiguità a contesti associativi di stampo camorristico operanti sul territorio.