Napoli De Laurentiis | Dichiarazioni di Marotta fuori luogo la penso come Conte

Leggi su Sportface.it

Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato un comunicato ufficiale sul sito del club azzurro in cui parla della querelle degli ultimi giorni riguardante il rigore assegnato dall’arbitro Mariani in Inter-: “Ho letto da Los Angeles alcunedi, a mio avviso. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole disono state chiare e sono esattamente quello che ioe che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti. Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il Var: per quale motivo non dovrebbero ricevere indicazioni da chi può vedere cosa succede in campo con l’ausilio della tecnologia?“.