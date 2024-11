Ilrestodelcarlino.it - Nakayama, tutti promossi. Pioggia di cinture nere

Risultato eccellente per la palestraa San Giorgio di Piano. In terra bolognese, infatti, il sodalizio reggiano ha partecipato ad uno stage organizzato dalla federazione comprensivo degli esami di passaggio alla cintura nera, ottenendo la promozione pergli atleti: Cristian Lazariuc, Savanna Rubbiani, Elisa Rovacchi e Sara Caspani hanno ottenuto il passaggio dalla cintura marrone alla nera 1° dan; Francesco Gibellini, invece, e’ passato da cintura nera 1° dan a 2° dan, mentre Gaetano Megali da 2° dan a 3° dan. Francesca Simonelli e Paolo Facchini, infine, da 3° a 4° dan, mentre Franco Grosso, Vittoria Curcio e Giovanni Guidetti da 4° dan a 5° dan. "Un risultato pienamente soddisfacente per le aspettative dei maestri – spiegano dalla– e che corona appieno l’impegno della nostra società per lo sviluppo e la crescita del karate Shotokan tradizionale nella nostra provincia".