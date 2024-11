Musk | in Italia autocrazia non eletta?

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 Dopo il post su X, in cui ieri Elondiceva "questi giudici devono andarsene", a proposito delle pronuncee dei giudici sui trattenimenti dei migranti in Albania, oggi il patron di Tesla e X torna a insistere sul tema. "Questo è inaccettabile. Il popolono vive in una democrazia o è un'nona prendere le decisioni?", chiede ancora su X sempre riferendosi allo stop dei giudici sul caso migranti in Albania.