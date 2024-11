Salernotoday.it - Muore a 33 anni, a Capaccio: salma sequestrata, indagini in corso

Paestum a lutto per il 33enne che ieri è deceduto dopo aver assunto un mix di farmaci. Nonostante i tempestivi interventi, il giovane non ce l’ha fatta.Gli accertamentiin, dunque, da parte della Procura della Repubblica di Salerno, per ricostruire esattamente il.