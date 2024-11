Romadailynews.it - Muore a 22 anni dopo l’intervento di rinoplastica: si indaga per omicidio colposo

Leggi su Romadailynews.it

pAgata Margaret Spada ragazza di 22di Lentini (Siracusa), morta all’Eur3 giorni di coma per un semplice intervento di.Aveva contattato il chirurgoaver visto i suoi lavori su TikTok,varie ricerche si era convinta che fosse quello giusto, e in compagnia del fidanzato partì il 4 novembre per fare. Invece, il tempo della puntura di anestetico, e la vita di Agata si è interrotta il 7 novembre al soli 22tre giorni di coma in ospedale Sant’Eugenio all’Eur.La notizia che si è sparsa subito, in particolare modo sui social, ha suscitato commozione nella comunità locale, la vittima è figlia di un ex consigliere comunale e presidente di una società calcistica; la questione è diventata di dominio pubblico con l’apertura di un’inchiesta della procura di Roma in cui il pm Erminio Amelio ipotizza il reato dia carico di responsabili dell’ambulatorio privato e di chi ha praticato l’iniezione alla ragazza.