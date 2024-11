Mps al via alla terza tranche di vendite | arrivano Banco Bpm Anima Delfin e Caltagirone

Leggi su Open.online

Quasi dopo un anno dall’avvio della privatizzazione, il ministero dell’Economia e delle Finanze vende ladi Mps. Via XX Settembre ha collocato il 15% della banca senese incassando 1,1 miliardi di euro, a un prezzo che incorpora un premio del 5% sulla chiusura di 5,52 euro. Ora arrivaBpm,, che ha preso un’altra quota del 3% (pari a 219 milioni) salendo così la sua partecipazione al 4%, e il gruppo, che ha rilevato il 3,5%: Francesco Gaetanoritorna così nella realtà senese dove, agli inizi del Duemila, era socio e vicepresidente. In serata si è aggiunta anche. La holding della famiglia Del Vecchio, che controlla Luxottica e ha partecipazioni in Mediobanca e Generali, ha rilevato il 3,5% del capitale.Gruppo per gruppo ecco la percentuale in societàIl gruppoha acquistato il 3,5 per cento del capitale del Monte dei Paschi di Siena.