Sbircialanotizia.it - Morta per rinoplastica. Chirurgo Santanchè: “Non banalizzare il ‘ritocco’, più tutele per i pazienti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Sono interventi seri e complessi, non stupidaggini. Più sicuro farli in sale operatorie a norma con la presenza di un anestesista. Le reclame su TikTok? Il vero problema è che in questo settore ci sono tanti avventurieri, ma nessuno fa rispettare le regole" "Una premessa: lanon è un banale ritocco al naso, come .