Morta dopo un intervento al naso due persone indagate

Due le, padre e figlio, sono finite nel registro degli indagati per l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni, Margaret Spada, originaria della provincia di Siracusa, avvenuta nell'ambito di unal. Si tratta dei titolari del centro medico di Roma dove la ragazza si è sentita male subitola somministrazione dell'anestesia locale. I due sarebbero medici. Dalle indagine emerge che nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativo all'. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati da Erminio Amelio, la ragazza era arrivata nella Capitale il 4 novembre assieme al fidanzato per effettuare l'. Il centro medico era stato individuato dalla giovane da una inserzione sui social.