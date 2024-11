Ilfattoquotidiano.it - Morta a 22 anni per una plastica al naso, due medici indagati: “Nell’ambulatorio nessun documento”. Agli atti un video dell’intervento

Ci sono dueper omicidio colposo nell’inchiesta sulla morte di Margaret Spada, la 22enne originaria del Siracusano deceduta dopo un intervento di chirurgiaaleffettuato in un centro medico di Roma. La Procura della Capitale ha iscritto nel registro due, padre e figlio, titolari dell’ambulatorio: a quanto si apprende, dalla perquisizione effettuata nella struttura non è emerso alcunrelativo all’operazione, compresa la dichiarazione obbligatoria di consenso informato che la giovane avrebbe dovuto sottoscrivere. I locali, inoltre, erano privi di targhetta o insegna. In giornata il pm Erminio Amelio affiderà l’incarico per effettuare l’autopsia all’istituto dina legale del Policlinico Tor Vergata.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Margaret Spada è arrivata a Roma il 4 novembre insieme al fidanzato, dopo aver individuato il centro medico grazie a una pubblicità su TikTok: durante l’operazione si è sentita male poco dopo la somministrazione dell’anestesia ed èdopo tre giorni all’ospedale Sant’Eugenio, dov’era stata ricoverata già in gravi condizioni.