Napolipiu.com - Mistero Anguissa: scompare dalla nazionale. Tifosi azzurri preoccupati

Leggi su Napolipiu.com

Il centrocampista del Napoli assente a sorpresa nella sfida contro la NamibiaUn’assenza che preoccupa il Napoli. Frank Zambonon era presente nemmeno in panchina nel match Namibia-Camerun, terminato 0-0 e valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025.Ilsi infittisce considerando che il centrocampista azzurro era stato regolarmente convocatosua, come confermato dal Napoli sul proprio sito ufficiale nei giorni scorsi.Un’esclusione che stupisce, visto cheè da sempre un pilastro dei “Leoni Indomabili“. La sua assenza totaledistinta ufficiale, come riportatofederazione inter, apre diversi interrogativi.La situazione va monitorata con attenzione. Nelle prossime ore sono attesi chiarimenti sull’esclusione del centrocampista del Napoli, con iin apprensione per le condizioni del loro beniamino.