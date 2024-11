Latinatoday.it - Minacciata di morte con un coltello alla gola: "Ti porto via il bambino"

Leggi su Latinatoday.it

Un'escalation di violenze, aggressioni e minacce. L'ennesimo incubo vissuto in casa da una donna,quale il compagno ha perfino puntato unordinandole di non parlare e non urlare, con la minaccia di portarle via il.A Fondi gli agenti di polizia hanno arrestato.