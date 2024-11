Lapresse.it - Migranti, nave di Emergency soccorre 49 persone nel Mediterraneo

Leggi su Lapresse.it

La Life Support,di ricerca e soccorso di, nel pomeriggio di martedì 12 novembre ha portato a termine un’operazione di soccorso di 49a bordo di una imbarcazione in difficoltà in acque internazionali nella zona Sar maltese. Il salvataggio si è concluso alle 17.40 circa con il trasferimento in sicurezza a bordo delladidei 49 naufraghi, di cui 6 donne e 6 minori stranieri non accompagnati. “Alle 16.30 circa abbiamo avvistato dal ponte di comando della Life Support una barca in pericolo, si trattava di un mezzo in vetroresina, sovraffollato e leche erano a bordo non avevano i salvagenti”, spiega Jonathan Naní la Terra, Sar Team Leader della Life Support di. “Abbiamo quindi inviato il nostro team di soccorritori che ha provveduto prima a mettere in sicurezza tutti distribuendo i salvagenti, poi a portare le 49in salvo a bordo della Life Support.