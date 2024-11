Ilsole24ore.com - Migranti, Mattarella su Musk: «L’Italia sa badare a sé stessa». E Meloni: «Ascoltiamo con rispetto il presidente». Il magnate contrattacca: «Decide un’autocrazia non eletta?»

Leggi su Ilsole24ore.com

Il capo dello Stato: «Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettare la nostra sovranità e non può attribuirsi il compito di impartire prescrizioni»