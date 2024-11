Liberoquotidiano.it - **Migranti: arriva 'emendamento Musk' al dl flussi, Magi 'blitz notturno maggioranza'**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Le parole 'al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida' sono sostituite dalle seguenti: 'alla corte d'appello competente per la convalida'". Questo il testo dell''', come è già stato ribattezzato da parte dell'opposizione, depositato ieri sera al dldalla. A denunciarlo Riccardodi Più Europa. In sostanza, l'chiede di riportare i giudizi sui trattenimenti dei migranti in capo alle corti d'appello, togliendoli alle sezioni dei tribunali specializzate in immigrazione. “Non potendo cacciare i giudici che non obbediscono, per mascherare il fallimento dell'esperimento albanese -denuncia- governo econ unserale, attraverso emendamenti fuori sacco depositati ieri sera in commissione Affari Costituzionali, voglio togliere alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza a giudicare sui provvedimenti di trattenimento disposti dal questore”.