Lanotiziagiornale.it - “Meritate la fine di Charlie Hebdo”. Report fa il pieno di ascolti e minacce

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Vi dovreste vergognare per l’ignobile servizio anti Israele della scorsa settimana. Pulizia etnica da parte dell’esercito israeliano a Gaza!? La meritereste Voi, stile redazione di”. È il testo del violentissimo messaggio intimidatorio ricevuto nei giorni scorsi dalla redazione die reso noto ieri dal giornalista Sigfrido Ranucci in un post su Facebook.La mail arrivata dopo il servizio su Gaza di MottolaLa mail è arrivata dopo la messa in onda di un servizio sul conflitto israelo-palestinese realizzato dal giornalista Giorgio Mottola. Come spiega lo stesso Ranucci, il messaggio “evoca l’attentato del 7 gennaio 2015, quando un commando di due uomini armati con fucili d’assalto Kalashnikov fece irruzione nei locali della sede del giornale durante la riunione settimanale di redazione, sparando sui presenti.