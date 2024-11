Europa.today.it - Meloni: "L'Italia è in prima linea per rilanciare la fusione nucleare"

Leggi su Europa.today.it

La Cop29 è chiamata "a dare ulteriore impulso all'impegno per limitare l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C". Lo ha detto la premierna Giorgianel suo intervento alla Conferenza sul clima, il forum delle Nazioni Unite in corso a Baku, in Azerbaigian. "Siamo ambiziosi.