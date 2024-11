Lopinionista.it - Meloni: “Inconcepibile il Pd su Fitto, Schlein si esprima”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Trovoche alcuni esponenti del Pd chiedano adesso di togliere al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea. Vorrei sapere dalla Segretaria del Pd se questa è la sua posizione ufficiale: sottrarre all’Italia una posizione apicale per impedirle di avere una maggiore influenza anche su settori chiave come agricoltura, pesca, turismo, trasporti e infrastrutture strategiche. Possibile che preferisca mettere il proprio partito davanti all’interesse collettivo?”.Così la presidente del consiglio Giorgiasul suo account Twitter-X, esprimendo i suoi “complimenti al commissario italiano designato per la prossima Commissione Europea, per la competenza che ancora una volta ha dimostrato nell’audizione di stamattina al Parlamento Europeo”.