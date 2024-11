Secoloditalia.it - Meloni alla COP29: “No a visioni ideologiche sull’ambiente. Sul futuro lavoro da madre” (video)

“Agisci come se quel che fai faccia la differenza, perché la fa”: il premier Giorgiatermina il suo intervento da Baku,, la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, con le parole del filosofo William James.“Come in tutte le COP – premette il capo del governo italiano – sta a noi determinare se questa sarà un successo o un fallimento. Sappiamo che potremmo non avere benefici personali dai risultati degli sforzi che stiamo compiendo, ma questa non è una cosa importante. Sono una, e daniente mi dà maggior soddisfazione di quandoper politiche che consentiranno a mia figlia esua generazione di vivere un un posto migliore”.“dobbiamo avere un approccio pragmatico”Nel suo intervento,ribadisce che “occorre proteggere l’ambiente, con un approccio che sia non ideologico ma pragmatico o saremo lontani dvia del successo.