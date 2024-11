Lanazione.it - Mealli, la zampata tricolore della Chimera

Gabrieletiene alti i colorinazionale italiana di nuoto. L’atletaNuoto, è stato convocato nella squadra azzurracategoria Juniores per partecipare alla cinquantesima edizione del trofeo internazionale "Nico Sapio" di Genova dove è riuscito a centrare ottimi risultati in ognuna delle specialità in cui è sceso in vasca. La partecipazione dialla manifestazione è stata impreziosita dalla conquista di due medaglie d’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’52’’64 minuti e negli 800 stile libero con il tempo di 8’12’’38 minuti alle spalle del solo Gabriele Detti (già campione del mondo in questa specialità e vincitore di due bronzi alle Olimpiadi del 2016), oltre che da un quarto posto nei 200 stile libero con 1’48’’76 minuti. L’aretino, accompagnato dal direttore sportivoNuoto Marco Magara e alla seconda convocazione in nazionale, ha dunque onorato ilnel migliore dei modi con risultati di particolare rilevanza dal momento che sono arrivati nella massima categoria degli Assoluti contro avversari anche più grandi e più esperti.