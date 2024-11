Fanpage.it - Mazzette e risparmio sull’asfalto al Comune di Roma, come funzionava la presunta corruzione

L'inchiesta sugli appalti pilotati per il rifacimento stradale dianche in vista del Giubileo 2025, in cui è indagato l'imprenditore Mirko Pellegrini, vedee favori per nascondere le irregolarità e lavori asull'asfalto. L'indagine è per, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture e riguarderebbe anche i fondi del Giubileo 2025.