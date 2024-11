Lidentita.it - Mattarella bacchetta Elon Musk

Leggi su Lidentita.it

Dopo l’affondo dicontro i giudici italiani per le decisioni assunte in merito al rientro in Italia degli immigrati irregolari trasferiti in Albania, a intervenire sulla questione è addirittura Sergio. Il Capo dello Stato ha seccamente replicato al magnate sudafricano, naturalizzato negli Stati Uniti, che “l’Italia è un grande Paese democratico e .L'Identità.