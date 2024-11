Ilgiornale.it - Mattarella a Musk: "L'Italia sa badare a se stessa, rispetti la sovranità". Ma mister X insiste

Leggi su Ilgiornale.it

Il Capo dello Stato replica in maniera ferma al fondatore di Tesla: "Chiunque deve rispettare la nostrae non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni". Lui: "Lì decide la magistratura con un'autocrazia di non eletti"