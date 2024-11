Agi.it - Mattarella a Musk: "L'Italia sa badare a se stessa". Ma lui incalza: "In Italia decide un'autocrazia non eletta?

AGI - "L'è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'saa senel rispetto della sua Costituzione'". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergiodopo le parole di Elonsui giudici, ripetendo una frase già pronunciata due anni fa dopo la dichiarazione della ministra francese per gli Affari europei Laurence Boone, che a pochi giorni dalla nascita del governo Meloni aveva annunciato una "vigilanza" sulle mosse del nascituro esecutivono sui diritti civili. "Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni", conclude il capo dello Stato.