Agi.it - Mattarella a Musk: "L'Italia sa badare a se stessa". Ma lui incalza: "Autocrazia". Meloni: "Ascoltiamo con grande rispetto il presidente"

AGI - "L'è unPaese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'saa seneldella sua Costituzione'". Sergioalza di nuovo lo scudo della sua autorevolezza a difesa delle istituzioni e della sovranità del nostro Paese. Dopo le parole su X di Elon, che a commento di un post per le decisioni sui trattenimenti dei migranti in Albania aveva scritto che "i giudicini se ne devono andare", il capo dello Stato, come ha fatto già altre volte, rivendica l'autonomia del nostro Paese. A maggior ragione davanti alle parole di un futuro 'ministro' di un paese alleato. "Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni" prosegue quindi, che tra le sue funzioni ha anche quella di presiedere il Csm.