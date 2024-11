Davidemaggio.it - Massimo Ranieri si candida per Sanremo 2025

Non solo Al Bano, anchesi dice pronto a tornare al Festival di. Dopo la partecipazione nel 2022, che arrivò dopo 25 anni dall’ultima, l’artista napoletano non esclude di gareggiare al Teatro Ariston nella prossima edizione della kermesse in programma a febbraio.Perché no, mi ha letto nel pensiero. Sogno realizzabile, se troverò la canzone giustaha dichiarato al Mattino. L’ultimo, due anni fa, lo vide arrivare ottavo con la canzone Lettera di là dal mare, che gli valse il Premio della Critica. Oggi si riaffaccerebbe alla gara con lo stesso spirito di chi non ha nulla da dimostrare, se non quello di avere un bel pezzo:Ho 73 anni e il conforto di chi mi vuole bene. Mi chiedo: come reagirebbe il mio pubblico? Poi, penso: andrei innanzitutto per far ascoltare una bella canzone.