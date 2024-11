Sport.quotidiano.net - Martina Bonora, del Centro Nuoto Copparo, scelta come delegata provinciale della Fin

sempre dopo ogni Olimpiade si vanno completando i tasselli degli organigrammi dirigenziali delle varie federazioni sportive con l’elezione e la nomina dei vari dirigenti locali ed anche la Federazione Italianasta completando questa operazione, infatti dopo l’elezione del nuovo presidente regionale, ruolo in cui è stato riconfermato Pietro Speziali, e del consiglio regionale, si sta procedendo con la nomina dei vari dirigenti provinciali, per lo più delegati. Così il presidente regionale F.I.N., nei giorni scorsi, ha provveduto alla nomina del delegatodi Ferrara, individuando per questo ruolo la dirigente del(nella foto)., prima atleta, poi tecnico ed ora anche dirigente del sodalizio di via dello Sport, ha accolto con entusiasmo la fresca nomina ad un incarico che richiede oltre a conoscenze dell’ambiente anche una buone dose di passione.