Romatoday.it - Margaret morta dopo intervento estetico, indagati due medici e sequestrato lo studio

Leggi su Romatoday.it

Duesono staticon l'accusa di omicidio colposo in merito all'indagine per la morte di AgataSpada, la ragazza di 22 anni che ha perso la vita in una clinica estetica dell'Eur. Lo, dove è avvenuta la tragedia, è statodella procura che ha acquisito.