Manovra Fratoianni e Bonelli | Priorità a più medici meno spese militari

Flash mob di Avs in piazza Montecitorio per protestare contro la Legge di Bilancio e proporre l’alternativa: “Oggi presentiamo la nostraverde e solidale – afferma Nicola-. Una legge di bilancio radicalmente alternativa a quella di Giorgia Meloni che non dà alcuna risposta ai problemi più urgenti del Paese. Soprattutto una legge di bilancio coraggiosa, che vuole dimostrare che non è vero che non ci sono risorse. Il punto è se c’è oil coraggio di andarle a prendere”. “Presenteremo una proposta per una tassa giusta, che intervenga sui grandissimi patrimoni, quelli superiori ai 5 milioni di euro – aggiunge – Ce ne sono in questo Paese e sarebbe in grado di liberare 15 miliardi di euro l’anno. Proporremo di investire una parte di queste risorse, 10 miliardi l’anno, nel sistema sanitario nazionale pubblico per rispondere all’emergenza dei cittadini e delle cittadine, e il restante nel sistema dell’istruzione pubblica”.