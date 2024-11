Iltempo.it - Manovra, Conte: "Nessun coordinamento con le altre opposizioni, ma emendamenti comuni"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2024 "Con leabbiamo degliimportanti, nell'interesse del Paese. Molti altri invece che esprimono di più le nostre battaglie. Molte battaglie ci vedranno votare congiuntamente. Ma in questo momento non c'èstrutturale con le, quindi è normale che ognuno faccia le proprie iniziative per esporre le proprie proposte sulla" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, intervenendo alla conferenza in cui sono stati presentati glidel Movimento 5 Stelle alla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev