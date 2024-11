Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Conte attacca Meloni: “Sembra il mago Casanova di Striscia, faceva le magie ma il trucco si scopriva subito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

più ildila notizia,lema ilsi”, così Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle hato la presidente del Consiglio durante la conferenza stampa convocata nella sede del Movimento per presentare gli emendamenti e le proposte sulla legge di bilancio. “Fa una serie di giochi di prestigio per distrarci: parla di caviale,i giudici insieme a giganti del web come Musk che prima combatteva a chiacchiere, inventa complotti. Poi si alza il sipario, e la trovi a prendere baci in testa mentre investe sulle armi, ad accordarsi sulle banche, che invece a parole dice di voler tassare. La troviamo intenta a tagliare 8mila unità tra insegnanti e Ata nelle scuole, a togliere oltre 5 miliardi al Sud, cinque miliardi alle imprese e ai lavoratori dell’automotive.