Cataniatoday.it - Maltempo, strade distrutte agli allagamenti a Torre Archirafi e Riposto

Leggi su Cataniatoday.it

Ilnte ha trascinato verso il mare tutto quello che ha incontrato. Tre auto sono finite in mare, due sono vuote mentre per una che è sott'acqua sono in corso verifiche con i sommozzatori. Ufficialmente, non ci sono notizie di dispersi in questa zona colpita dal forte. .