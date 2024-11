Quotidiano.net - Maltempo a Malaga, inondato ospedale e nuove evacuazioni

Leggi su Quotidiano.net

Peggiora di ora in ora la situazione a, nel sud della Spagna, a causa delle piogge torrenziali. Le inondazioni che hanno allagato il centro della città andalusa non hanno risparmiato l'Clinico, informa il servizio di emergenze. Sgomberate per precauzione altre abitazioni nel quartiere di Campanillas, dopo le 3.000 persone evacuate questa mattina dalle aree prossime alla riva del fiume Guadalhorce. Oltre 300 le segnalazioni di allagamenti in case, negozi, cortili, garage, ha informato l'assessore alla presidenza dell'Andalusia, Antonio Sanz. Chiusi scuole, università, parchi pubblici e sospese le attività sportive.