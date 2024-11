Laverita.info - L’Ue già impantanata ai blocchi di partenza

Rinviata la scelta dei vicepresidenti della Commissione: voto in blocco per evitare i veti incrociati. Pesa il niet dei Popolari spagnoli alla candidata di Sánchez. Il Pd cerca di sabotare Fitto danneggiando l’Italia. La Meloni: «Inconcepibile, la Schlein si esprima».Audizione della donna forte di Madrid Teresa Ribera, sulla graticola per l’alluvione a Valencia.Lo speciale contiene due articoli.