Lucca Summer Festival 2025 annuncia il live di Till Lindemann in apertura i Lacuna Coil

ildi, per la prima volta in Italia con il suo progetto solista, in, poeta, artista e frontman della celebre band industrial metal Rammstein,la prima data in Italia di sempre del suo progetto solista e salirà sul palco di Piazza Napoleone adomenica 6 luglio.Famoso in tutto il mondo per i suoi testi ricchi di immaginazione, per il suo esplosivo personaggio e per i suoi concerti senza freni,porterà anche nel nostro Paese i brani del suo recente album Zunge e dei due precedenti. Indi serata si esibiranno i, affermata metal band italiana che pubblicherà a febbraioil nuovo album Sleepless Empire.