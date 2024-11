LIVE – Zverev-Ruud 7-63 6-3 round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo John Newcombe sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. Il tedesco si è presentato nel capoluogo piemontese in grande forma dopo il titolo vinto al Masters 1000 di Parigi-Bercy e lo ha ribadito anche nel suo match d’esordio annientando in due parziali senza storia il russo Andrey Rublev. Di fronte a lui adesso c’è il norvegese, che al debutto ha piegato un malconcio Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del sesto scontro diretto della carriera, con il teutonico che si trova in vantaggio per 3-2 e partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.Nella scorsa primavera sulla terra rossa del Roland Garros si sono ritrovati faccia a faccia in semifinale ed in quella circostanza fu proprioa imporsi nell’arco di quattro set.