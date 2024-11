LIVE – Stoccarda-Scandicci 0-1 17-25 7-7 | gironi Champions League femminile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il primo turno della Pool E della Cev2024/di. Le toscane di Marco Gaspari, dopo la netta vittoria interna contro le romene del Voluntari, vanno a caccia di un altro successo nella prima trasferta stagionale del torneo continentale. D’altra parte, la squadra di Konstantin Bitter vuole sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti dopo la sconfitta incassata in Polonia contro il Bielsko-Biala. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 13 novembre alla Scharrena di, in Germania. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianz MTVe Savino Del Benedella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.