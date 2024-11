LIVE – Perugia-Budejovice 1-0 25-16 14-14 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il secondo turno della Pool D della Cev2024/di. Gli uomini di Angelo Lorenzetti vogliono sfruttare il campo di casa per vincere subito ed iniziare con il piede giusto questa nuova avventura continentale. I primi avversari dei Block Devils sono i cechi di coach Zdnek Smejkal, che vanno a caccia dell’impresa per strappare qualche punto in questa difficile trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 13 novembre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Sir Sicoma Moninie Jihostroj Ceskedella massima competizione continentale per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.