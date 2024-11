LIVE – Milano-Roeselare 0-0 15-18 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il secondo turno della Pool C della Cev2024/di. Gli uomini di Roberto Piazza vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare subito punti importanti in questo primo impegno infrasettimanale in Europa. Serve però una grande prestazione per avere la meglio contro la compagine belga di Steven Vanmedegael, che di certo non parte battuta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 13 novembre all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianze Knackdella massima competizione continentale per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.