LIVE – Italia-Montenegro 3-0 qualificazioni Europei U19 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

L’Under 19 torna in campo per leaglidi categoria, in cui è reduce dalla semifinale persa questa estate contro i campioni della Spagna. Comincia il girone delle quali, in cui gli azzurrini del CT Bernardo Corradi sono inseriti nel gruppo 8 insieme a, Bosnia ed Erzegovina e Grecia. La sfida contro ilè in programma alle ore 12.00 di mercoledì 13 novembre. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco per non perdersi nessuna emozione.DOVE VEDERE LA GARAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5U19-U19 3-0 (23? Mannini, 45? Ekhator, 61? Riccio)61? – TRIS DELL’! Riccio mette a segno il 3-0 per gli azzurrini di Corradi!47? – Subito cartellino giallo per il centrale azzurro Leoni46? – Al via la ripresa!FINE PRIMO TEMPO45? – RADDOPPIO AZZURRO CON EKHATOR: 2-0!45? – 2? di recupero23? –IN VANTAGGIO! Mannini sigla la rete dell’1-0 che porta avanti gli azzurrini!16? – Ammonito anche Sala12? – Primo cartellino giallo del match ai danni di Bulatovic5? – Anche ilrisponde con un 4-3-3 con Milovic tra i pali, davanti a lui Vracar, Tomasevic, Karadzic e Kumburovic; linea di centrocampo formata da Bulatovic, Vukanovic e Zekovic, mentre davanti ci sono Camaj e Kostic ai lati della punta Tadic3? –in campo con il 4-3-3 con Martinelli in porta, linea difensiva composta da Magni, Leoni, Natali e Pagnucco; a centrocampo Mannini, Sala e Riccio, mentre il tridente offensivo è formato da Fortini, Camarda e Ekhator1? – Fischio d’inizio: via al match!11.